«Ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» Обращение Слепышева к критикам после финала Олимпиады
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Нападающий сборной России Антон Слепышев обратился к болельщикам после завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2022.
Хоккеист в «Инстаграме» опубликовал фотографию с Олимпийских игр и написал: «Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!
Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»
Напомним, по ходу турнира Слепышев провёл шесть матчей и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
В финале россияне вели в счёте 1:0, но не удержали победу.
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