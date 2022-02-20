Губерниев — Слепышеву: если бы вы в хоккее умели так лихо выступать, вам бы цены не было

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале отреагировал на обращение форварда сборной России к болельщикам и представителям СМИ.
«Дорогой хоккеист Слепышев! Отличное выступление! Если бы вы ещё и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было!» – написал Губерниев в телеграм-канале «Реальный Губер».
Напомним, ранее хоккеист в «Инстаграме» жёстко высказался в адрес критиков сборной России.
«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!
Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» – ранее сказал хоккеист.
По ходу турнира Слепышев провёл шесть матчей и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
В финале россияне вели в счёте 1:0 после первого периода, но не удержали победу, пропустив по голу во втором и третьем периодах.
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