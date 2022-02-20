Хоккеисты сборной Финляндии устроили тренерскому штабу чемпионский душ. Соответствующие фотографии были опубликованы в «инстаграме». Под купание со стороны игроков попали главный тренер национальной комнады Юкка Ялонен и генеральный менеджер Йере Лехтинен.



Сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпиаду. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Играх 1988 года в Калгари (Канада) и 2006 года в Турине (Италия).



Напомним, сборная Финляндии не проиграла ни одного матча на турнире, выиграв в трёх матчах на групповом этапе и в трёх в плей-офф. В финальной встрече финны уступали после первого периода со счётом 0:1, но забросили по шайбе во второй и третьей двадцатиминутках и одержали победу.



Ранее Финляндия дважды становилась серебряным призёром Олимпиады и четырежды – бронзовым.

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