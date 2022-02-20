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«Трактор» по буллитам обыграл «Металлург» в контрольном матче

«Трактор» по буллитам обыграл «Металлург» в контрольном матче
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Сегодня, 20 февраля, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся контрольный матч, в котором «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе хозяев отличились Виталий Кравцов и Теэму Пулккинен, у гостей голами отметились Никита Коростелёв и Брендан Лайпсик.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 февраля 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кравцов – 21:19'   1:1 Коростелёв – 23:07'   1:2 Лайпсик (Маклюков) – 25:32'   2:2 Пулккинен (Калинин, Пилут) – 30:14' (5x5)   3:2 – 65:00'

Напомним, команды продолжают подготовку к Кубку Гагарина — 2022. «Трактор» в первом раунде сыграет с «Нефтехимиком», первая встреча состоится 3 марта. «Металлург» встретится с «Барысом». Эта серии начнётся 1 марта.

Напомним, в начале февраля КХЛ приняла решение о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту побед.

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