«Трактор» по буллитам обыграл «Металлург» в контрольном матче
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Сегодня, 20 февраля, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся контрольный матч, в котором «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).
В составе хозяев отличились Виталий Кравцов и Теэму Пулккинен, у гостей голами отметились Никита Коростелёв и Брендан Лайпсик.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 февраля 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кравцов – 21:19' 1:1 Коростелёв – 23:07' 1:2 Лайпсик (Маклюков) – 25:32' 2:2 Пулккинен (Калинин, Пилут) – 30:14' (5x5) 3:2 – 65:00'
Напомним, команды продолжают подготовку к Кубку Гагарина — 2022. «Трактор» в первом раунде сыграет с «Нефтехимиком», первая встреча состоится 3 марта. «Металлург» встретится с «Барысом». Эта серии начнётся 1 марта.
Напомним, в начале февраля КХЛ приняла решение о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту побед.
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