«Трактор» по буллитам обыграл «Металлург» в контрольном матче

Сегодня, 20 февраля, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся контрольный матч, в котором «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе хозяев отличились Виталий Кравцов и Теэму Пулккинен, у гостей голами отметились Никита Коростелёв и Брендан Лайпсик.

Напомним, команды продолжают подготовку к Кубку Гагарина — 2022. «Трактор» в первом раунде сыграет с «Нефтехимиком», первая встреча состоится 3 марта. «Металлург» встретится с «Барысом». Эта серии начнётся 1 марта.

Напомним, в начале февраля КХЛ приняла решение о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту побед.