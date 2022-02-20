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Дементьев — о Слепышеве: он не до конца осознаёт ответственность за сказанное

Дементьев — о Слепышеве: он не до конца осознаёт ответственность за сказанное
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Известный агент и эксперт в области молодёжного хоккея Алексей Дементьев отреагировал на жёсткое высказывание нападающего сборной России Антона Слепышева в адрес критиков.

«Будучи публичным человеком, он не до конца осознаёт ответственность за сказанное. Бывает. В любом случае не стоит принимать сказанное им на личный счёт кого бы то ни было.

По факту серебро – хороший результат. Но я хотел бы видеть больше атакующей страсти нашей команды. Очень мало забили. Да и многие удаления были не по делу. И вбрасывания, а ключевые обязательно, надо уметь выигрывать», – написал Дементьев в «Твиттере».

Напомним, сборная России по хоккею заняла второе место на Олимпиаде, уступив команде Финляндии со счётом 1:2.

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