«Вы делаете мир светлее». Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в финале ОИ
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Голкипер мужской сборной России по хоккею Иван Федотов на своей странице в «Инстаграме» после поражения в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине с командой Финляндии (1:2) обратился к болельщикам.
«Всем огромная благодарность за то, что вы пишете и говорите! Всем не ответить, но хотя бы здесь хочу выразить благодарность за ваши теплоту и доброту, вы делаете мир светлее!
Вместе — мы команда!» — говорится в сообщении.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, став победителем Олимпийских игр.
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