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«Братцы, у нас была настоящая семья». Нестеров обратился к партнёрам по сборной России

«Братцы, у нас была настоящая семья». Нестеров обратился к партнёрам по сборной России
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Защитник сборной России по хоккею Никита Нестеров на своей странице в «Инстаграме» после поражения в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине с командой Финляндии (1:2) обратился к партнёрам по команде.

«Братцы, хочу поблагодарить каждого, кто был рядом эти 1,5 месяца. У нас была настоящая семья и команда. Всем спасибо и удачи в клубах», — говорится в сообщении.

Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, став победителем Олимпийских игр. Нестеров стал вторым бомбардиром российской сборной на турнире, набрав 4 (2+2) очка.

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