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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, за кого болел в финале Олимпийских игр

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, за кого болел в финале Олимпийских игр
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Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли после товарищеского матча с московским «Динамо» (1:4) рассказал, за кого болел в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), в котором Финляндия обыграла Россию (2:1).

«Мы хорошо начали, но во втором периоде допустили слишком много потерь в средней зоне, были ошибки. У нас сейчас в составе много молодых ребят, несмотря на то что это товарищеские матчи, мы должны стараться, показывать себя хорошо. Будем это делать дальше. Молодые хоккеисты? Они набираются опыта, я считаю, что он очень ценный для них. Именно для этого мы их привлекаем, именно для этого у нас академия — для того, чтобы наши игроки прогрессировали. Они показали себя неплохо.

Финал Олимпиады? Я оставался на связи со всеми нашими игроками — и с Петером Цеглариком, и с ребятами из российской сборной: Шарипзяновым, Грицюком, Семёновым, — и с Вилле Поккой. Мы разговаривали перед каждой встречей, я очень горжусь игроками не только нашего клуба, но и всеми игроками КХЛ, потому что они действительно здорово представили нашу лигу», — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».

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