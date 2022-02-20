Вячеслав Фетисов отреагировал на поражение сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией. Россияне уступили со счётом 1:2.

«Финал предполагает такое развитие событий. Можно проиграть в одну шайбу, можно в одну выиграть. Результат — показатель того, что есть в нашем хоккее.



Финны шли к победе с того момента, как Юрзинов оттуда уехал. Они выиграли много чемпионатов мира за последние годы, а мы только особо никому ненужный в 2014-м. Их лучшие хоккеисты играют на ведущих позициях в наших клубах. Они были мотивированы, рикошет при втором голе создал разницу», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.