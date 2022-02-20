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Ни один игрок сборной России не попал в топ-15 по игре на вбрасываниях на Олимпиаде

Ни один игрок сборной России не попал в топ-15 по игре на вбрасываниях на Олимпиаде
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В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, став победителем Олимпийских игр.

По данным InStat, ни один игрок сборной России не попал в топ-15 по игре на вбрасываниях на Олимпиаде:

Бен Стрит (Канада) — 79%
Корбан Найт (Канада) — 69%
Маркус Крюгер (Швеция) — 65%
Джордан Уил (Канада) — 64%
Доминик Кагун (Германия) — 64%
Ханнес Бьёрнинен (Финляндия) — 62%
Лукас Валльмарк (Швеция) — 62%
Даниэль Пьетта (Германия) — 62%
Эрик Стаал (Канада) — 61%
Эрик О`Делл (Канада) — 61%
Бен Майерс (США) — 61%
Якоб де ла Роуз (Швеция) — 60%
Кэлвин Тюркауф (Швейцария) — 60%
Энцо Корви (Швейцария) — 58%
Каспарс Даугавиньш (Латвия) — 58%

В финальном матче между сборными России и Финляндии лучшим игроком по игре на вбрасываниях стал Ханнес Бьёрнинен (76%), лидирующий по этому показателю в КХЛ. Напомним, лучший российский игрок КХЛ по игре на вбрасываниях Александр Кадейкин не попал в заявку сборной России на Олимпиаду.

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