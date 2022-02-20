Ни один игрок сборной России не попал в топ-15 по игре на вбрасываниях на Олимпиаде

В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, став победителем Олимпийских игр.

По данным InStat, ни один игрок сборной России не попал в топ-15 по игре на вбрасываниях на Олимпиаде:



Бен Стрит (Канада) — 79%

Корбан Найт (Канада) — 69%

Маркус Крюгер (Швеция) — 65%

Джордан Уил (Канада) — 64%

Доминик Кагун (Германия) — 64%

Ханнес Бьёрнинен (Финляндия) — 62%

Лукас Валльмарк (Швеция) — 62%

Даниэль Пьетта (Германия) — 62%

Эрик Стаал (Канада) — 61%

Эрик О`Делл (Канада) — 61%

Бен Майерс (США) — 61%

Якоб де ла Роуз (Швеция) — 60%

Кэлвин Тюркауф (Швейцария) — 60%

Энцо Корви (Швейцария) — 58%

Каспарс Даугавиньш (Латвия) — 58%



В финальном матче между сборными России и Финляндии лучшим игроком по игре на вбрасываниях стал Ханнес Бьёрнинен (76%), лидирующий по этому показателю в КХЛ. Напомним, лучший российский игрок КХЛ по игре на вбрасываниях Александр Кадейкин не попал в заявку сборной России на Олимпиаду.