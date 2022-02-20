Первый президент КХЛ: в какой хоккей играла сборная России, если ей не подошли лидеры КХЛ?

Первый президент КХЛ и член правления ФХР Александр Медведев прокомментировал поражение сборной России в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.

«Что касается игры, думаю, ни в коем случае нельзя предъявлять претензии к ребятам, которые полностью отдавались игре. Они сражались и умирали на площадке, чего стоят только три меньшинства, в которых мы не пропустили ни одной шайбы. Но было бы странно не задать несколько вопросов, которые, может быть, не возникли бы, если бы мы сегодня выиграли.



Объективно говоря, финны сегодня играли лучше, и это причина нашего поражения. Тогда вопросы должны быть не к хоккеистам, которые были призваны в нашу сборную и провели на сборах около месяца до выезда в Пекин. Вопросы простые и, думаю, они есть на языке у всех, кто любит хоккей.



Ещё вопрос: почему ряд сильных защитников не был призван в сборную? Третий вопрос: если эти игроки не подходили под выбранный стиль игры нашей сборной, тогда в какой хоккей мы играли, под который не подходили минимум восемь лидеров клубов КХЛ? Это важно не только для анализа, но и для движения вперёд, этот вопрос имеет ключевое значение.



Это вопросы и к тренерскому штабу, и к консультантам. Если бы мы выиграли сегодня, никто бы и не вспоминал, что происходило в предыдущих матчах. Да, проигрыш чехам можно связать с тем, что он ничего не решал. Есть такое выражение «возить тачку», думаю, не будет преувеличением сказать, что, кроме сегодняшней встречи, которая была битвой, стиль игры сборной лучше всего можно охарактеризовать этими словами», — приводит слова Медведева ТАСС.