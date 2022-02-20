Игрок «Авангарда» Емелин сравнил игру сборной Финляндии на Олимпиаде с хоккеем «Ак Барса»

Защитник ХК «Авангард» Алексей Емелин после товарищеского матча с московским «Динамо» (1:4) рассказал, смотрел ли финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), в котором Финляндия обыграла Россию (2:1).



«Я бы не сказал, что это предсезонка. Да, был определённый отрезок, когда мы готовились, но мы понимаем, что ещё неделя с небольшим — и начинается плей-офф. Поэтому даже эти товарищеские матчи мы должны играть лучше и понимаем, что допускаем пока много ошибок. Плюс у нас сейчас нет оптимального состава, ещё не все ребята вернулись. Осталась ещё одна встреча, чтобы «подчистить» все недочёты, и будет несколько тренировочных дней, чтобы окончательно подготовиться к плей-офф.



В чём сегодня была существенная разница у команд? Слишком много мы совершили потерь в средней зоне, пропускали контратаки, они много бросали, доводили свои броски до ворот, закрывали вратаря. Поэтому и пропустили эти голы.



Успел поздравить Покку с победой на Олимпиаде и поговорить с другими нашими ребятами? Да, Покку поздравил. Следил немного, но не с самого начала — половину матча посмотрел. Очень жаль, что не смогли повторить прошлый результат. Но второе место, считаю, тоже достаточно хорошее выступление.



Можно ли сказать, что тот хоккей, который был сегодня утром, — это тот же системный хоккей, который будет и в серии с «Ак Барсом»? Да, считаю, что финны очень системно играли. Казань тоже очень непростой соперник, поэтому будет достаточно закрытый хоккей, и матч будет до первой ошибки. Не кажется ли, что это досрочный финал Востока? Серия покажет. Всё впереди, игры только начинаются, поэтому подождём», — приводит слова Емелина официальный сайт «Авангарда».

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