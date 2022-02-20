Президент Федерации хоккея Словакии предложил дать словацкое гражданство тренеру сборной

Президент федерации хоккея Словакии и самый результативный игрок за всю историю национальной сборной Мирослав Шатан в «Твиттере» предложил дать главному тренеру Крэйгу Рэмзи словацкое гражданство. Наставник привёл словацкую сборную к первой в истории олимпийской медали — бронзе.
«Кто считает хорошей идеей дать этому великому человеку словацкое гражданство?» — говорится в сообщении.
Вчера, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1. Подопечные Юхана Гарпенлёва заняли второе место в квартете и напрямую вышли в четвертьфинал, став лучшей командой, занявшей вторую строчку. В плей-офф Швеция выбила Канаду (2:0), но уступила России (1:2, Б).
Словаки в 1/8 финала выиграли у Германии (4:0), в 1/4 переиграли США (3:2, Б), а в полуфинале уступили Финляндии (0:2).
- 20 февраля 2022
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