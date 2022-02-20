«Вот и вся сущность нашего русского народа!» Слепышев — о фанате, оскорбившем его

Нападающий сборной России Антон Слепышев на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на критику болельщика, оскорбившего хоккеиста после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх — 2022.

«Ты ****** (презерватив), Антон Слепышев. Завалил бы своё ***** (лицо) и не высказывался бы так. А то еле дошли до финала и так жидко обосрались», — написал болельщик в посте, прикрепив пост Слепышева.



Хоккеист репостнул это в «сториз» «Инстаграма».



«Вот и вся сущность нашего русского народа!!!» — подписал «сториз» форвард.

Кроме того, Слепышев также сделал ряд репостов в «сториз» с публикациями поздравлений от болельщиков.

Напомним, по ходу турнира форвард провёл шесть матчей и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В финале россияне вели в счёте 1:0, но не удержали победу.