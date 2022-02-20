«Питтсбург» отыгрался с 0:2, но всё равно проиграл «Каролине». У Малкина — две передачи

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.
На 16-й минуте Еспери Котканиеми вывел «Каролину» вперёд. На девятой секунде второго периода Джордан Стаал увеличил преимущество «Харрикейнз». На 35-й минуте Брайан Раст отыграл одну шайбу. Очки за результативные передачи получили Крис Летанг и Евгений Малкин. Через три минуты Сидни Кросби сравнял счёт, Раст добавил к голу результативную передачу. На первых секундах третьего периода Йеспер Фаст вновь вывел вперёд «Каролину». На 55-й минуте Себастьян Ахо забил четвёртый гол. На 59-й минуте Эван Родригес сократил отставание до одной шайбы, ещё одну передачу отдал Малкин.
35-летний Малкин провёл на льду 16.40, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «0». 21-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями, проведя на площадке те же 16.40 и нанеся пять бросков.
В следующем матче «Питтсбург» 25 февраля сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз». «Каролина» 21 февраля в гостях встретится с «Филадельфией Флайерз».
- 20 февраля 2022
-
23:57
-
23:38
-
23:13
-
22:58
-
22:36
-
22:13
-
21:58
-
21:46
-
21:21
-
20:56
-
20:38
-
20:10
-
19:45
-
19:37
-
19:22
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:14
-
17:51
-
17:30
-
17:25
-
16:57
-
16:52
-
16:19
-
15:44
-
15:36
-
15:14
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:21
-
14:11
-
13:49