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«Питтсбург» отыгрался с 0:2, но всё равно проиграл «Каролине». У Малкина — две передачи

«Питтсбург» отыгрался с 0:2, но всё равно проиграл «Каролине». У Малкина — две передачи
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Котканиеми (Мартинук, Джарвис) – 15:18' (5x5)   0:2 Стаал – 20:09' (5x5)   1:2 Раст (Летанг, Малкин) – 34:43' (5x5)   2:2 Кросби (Гюнцель, Раст) – 37:59' (5x5)   2:3 Фаст (Нидеррайтер, Шей) – 40:09' (5x5)   2:4 Ахо (Терявяйнен, Деанджело) – 54:18' (5x4)   3:4 Родригес (Малкин, Летанг) – 58:48' (6x4)

На 16-й минуте Еспери Котканиеми вывел «Каролину» вперёд. На девятой секунде второго периода Джордан Стаал увеличил преимущество «Харрикейнз». На 35-й минуте Брайан Раст отыграл одну шайбу. Очки за результативные передачи получили Крис Летанг и Евгений Малкин. Через три минуты Сидни Кросби сравнял счёт, Раст добавил к голу результативную передачу. На первых секундах третьего периода Йеспер Фаст вновь вывел вперёд «Каролину». На 55-й минуте Себастьян Ахо забил четвёртый гол. На 59-й минуте Эван Родригес сократил отставание до одной шайбы, ещё одну передачу отдал Малкин.

35-летний Малкин провёл на льду 16.40, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «0». 21-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями, проведя на площадке те же 16.40 и нанеся пять бросков.

В следующем матче «Питтсбург» 25 февраля сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз». «Каролина» 21 февраля в гостях встретится с «Филадельфией Флайерз».

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