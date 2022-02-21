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Никита Гусев установил рекорд сборной России, превзойдя достижения Шипачёва и Зарипова

Никита Гусев установил рекорд сборной России, превзойдя достижения Шипачёва и Зарипова
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В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпийских игр.

Как отмечает официальный сайт ФХР, российский нападающий Никита Гусев проводил 71-й матче за сборную страны. Он отдал 60-ю голевую передачу. Это новый рекорд российской сборной. До него наименьшее количество встреч для достижения данной отметки ушло у Вадима Шипачёва (60-й пас в 106 матче) и Даниса Зарипова (в 107 встрече). К тому же эта передача стала для Гусева 14-й на Олимпиадах, что позволило ему войти в десятку лучших ассистентов на Зимних играх среди всех игроков сборной страны.

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