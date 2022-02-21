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Вячеслав Войнов вышел на третье место по количеству матчей за сборную России на Олимпиадах

Вячеслав Войнов вышел на третье место по количеству матчей за сборную России на Олимпиадах
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В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпийских игр.

Как отмечает официальный сайт ФХР, защитник сборной России Вячеслав Войнов сыграл на Олимпиаде свой 17-й матч. По этому показателю он вышел на третье место среди защитников российской команды, сравнявшись с Андреем Марковым и Фёдором Тютиным. На второй позиции находится Дарюс Каспарайтис (20 встреч). Лидирует по количеству матчей Сергей Гончар (24). Кроме того, Войнов является лучшим защитником-бомбардиром на Олимпиадах начиная с 1994 года: на его счету 8 (3+5) очков.

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