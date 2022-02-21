«Монреаль» впервые в сезоне одержал две победы подряд, по буллитам обыграв «Айлендерс»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этом матче в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На 10-й минуте Майкл Пеццетта вывел «Канадиенс» вперёд. На 22-й минуте Кайл Палмьери, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Под конец второго игрового периода Джош Андерсон забил второй гол «Монреаля». «Айлендерс» смогли восстановить равенство благодаря усилиям Брока Нельсона. Победный буллит реализовал Рем Питлик.

26-летний голкипер «Нью-Йорка» Илья Сорокин отразил 25 из 27 бросков. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «+1» при 22.01 на льду.