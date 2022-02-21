«Коламбус» со счётом 7:3 обыграл «Баффало», у Чинахова и Гаврикова – по передаче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей отличились Дин Кукан (дважды), Бун Дженнер, Зак Варенски, Брендан Гонс, Густав Нюквист и Джастин Дэнфорд. Российский нападающий Егор Чинахов отметился результативной передачей. Защитник Владислав Гавриков также записал на свой счёт голевой пас.

За «Баффало» забивали Марк Писик, Тейдж Томпсон и Кайл Окпосо.

Таким образом, «Коламбус» одержал пятую победу за последние шесть матчей. «Баффоло», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх матчей.