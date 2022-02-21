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«Коламбус» со счётом 7:3 обыграл «Баффало», у Чинахова и Гаврикова – по передаче

«Коламбус» со счётом 7:3 обыграл «Баффало», у Чинахова и Гаврикова – по передаче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей отличились Дин Кукан (дважды), Бун Дженнер, Зак Варенски, Брендан Гонс, Густав Нюквист и Джастин Дэнфорд. Российский нападающий Егор Чинахов отметился результативной передачей. Защитник Владислав Гавриков также записал на свой счёт голевой пас.

За «Баффало» забивали Марк Писик, Тейдж Томпсон и Кайл Окпосо.

Таким образом, «Коламбус» одержал пятую победу за последние шесть матчей. «Баффоло», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кукан (Чинахов, Доми) – 04:47' (5x5)   1:1 Писик (Олофссон, Козенс) – 15:05' (5x5)   1:2 Томпсон (Так) – 17:14' (5x5)   2:2 Дженнер (Ворачек, Лайне) – 17:25' (5x5)   3:2 Кукан (Байройтер, Гонс) – 23:28' (5x5)   4:2 Веренски (Бьёркстранд, Дженнер) – 28:16' (5x5)   5:2 Гонс (Лайне, Кукан) – 37:43' (5x5)   5:3 Окпосо (Кребс, Миттельштадт) – 39:27' (5x5)   6:3 Нюквист (Курали, Гавриков) – 59:24' (en)   7:3 Дэнфорт (Гонс) – 59:56' (5x5)
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