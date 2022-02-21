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Никита Задоров: разговоры о наших успехах на меня никак не влияют

Никита Задоров: разговоры о наших успехах на меня никак не влияют
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Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, влияют ли на него разговоры об успехе команды.

«Я совершенно не чувствую, что обо мне или о команде все вокруг говорят. Никто ко мне не подходит на улице и не начинает говорить о «Калгари». По-моему, мы просто играем, идем домой, спим, восстанавливаемся, проводим время с семьей, и снова идем на матч или на тренировку. Так что разговоры о наших успехах на меня, пожалуй, никак не влияют», – цитирует Задорова официальная русская версия сайта НХЛ.

«Калгари» выиграл девять матчей подряд с общим счётом 39:14. Команда идёт на третьем месте в Западной конференции, набрав 64 очка после 48 игр. На первом же месте идёт «Колорадо Эвеланш», который набрал на 12 очков больше, сыграв 49 матчей.

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