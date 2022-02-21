Сборная России установила антирекорд для финалистов ОИ по количеству шайб за турнир

Вчера, 20 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Национальный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Победу в матче одержали финны и впервые в истории стали обладателями золотых медалей на Олимпиаде.
За весь турнир команда Алексея Жамнова забросила 13 шайб – это антирекорд Олимпийских игр среди финалистов.
Отметим, в зачёт идут Олимпиады, проводимые с 1992 года, когда турнир стал играться по кубковой системе.
Предыдущий антирекорд принадлежал Германии и Канаде. Немцы забросили 17 голов в 2018 году, канадцы столько же в 2014-м.
Напомним, россияне на групповом этапе выиграли у Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), но уступили Чехии (5:6, ОТ). В 1/4 финала вновь переиграли датчан (3:1), в полуфинале выиграли у Швеции (2:1, Б), в финале проиграли Финляндии (1:2).
- 21 февраля 2022
-
08:34
-
08:01
-
07:43
-
07:19
-
06:48
-
06:47
-
06:37
-
05:37
-
05:19
-
05:01
-
04:57
-
03:31
-
02:29
-
01:46
-
00:52
-
00:39
-
00:13
- 20 февраля 2022
-
23:57
-
23:38
-
23:13
-
22:58
-
22:36
-
22:13
-
21:58
-
21:46
-
21:21
-
20:56
-
20:38
-
20:10
-
19:45
-
19:37
-
19:22
-
19:00
-
18:45
-
18:29