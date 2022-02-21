Сборная России установила антирекорд для финалистов ОИ по количеству шайб за турнир

Вчера, 20 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Национальный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Победу в матче одержали финны и впервые в истории стали обладателями золотых медалей на Олимпиаде.



За весь турнир команда Алексея Жамнова забросила 13 шайб – это антирекорд Олимпийских игр среди финалистов.



Отметим, в зачёт идут Олимпиады, проводимые с 1992 года, когда турнир стал играться по кубковой системе.



Предыдущий антирекорд принадлежал Германии и Канаде. Немцы забросили 17 голов в 2018 году, канадцы столько же в 2014-м.

Напомним, россияне на групповом этапе выиграли у Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), но уступили Чехии (5:6, ОТ). В 1/4 финала вновь переиграли датчан (3:1), в полуфинале выиграли у Швеции (2:1, Б), в финале проиграли Финляндии (1:2).