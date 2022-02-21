Читатели хотели бы видеть Знарка главным тренером сборной России, у Жамнова – 4% голосов
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Вчера, 20 февраля, в Пекине (Китай) завершился олимпийский турнир по хоккею. Сборная России, выступавшая под руководством Алексея Жамнова, заняла второе место, уступив команде Финляндии в финале со счётом 1:2.
Ранее по ходу турнира россияне уступили только команде Чехии на групповом этапе.
После финала глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым продолжит работать в сборной России.
«Чемпионат» проводил опрос: «Кого бы вы хотели видеть тренером сборной России?»
По итогам голосования победил Олег Знарок – 33%, на второй строчке Вячеслав Быков – 28%, топ-3 замыкает Боб Хартли – 13%. У нынешнего тренера Национальной команды Алексея Жамнова – 4% голосов.
Новость по темеКого бы вы хотели видеть тренером сборной России?
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