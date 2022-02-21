Строум: гол от Шестёркина – это лишь вопрос времени, это я вам точно говорю

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум поделился мнением об игре голкипера Игоря Шестёркина, который чуть не забил «Оттаве Сенаторз», когда соперник снял вратаря.

«Надо было слышать звук на нашей скамейке: он всё нарастал и становился всё более восторженным по мере того, как шайба подползала к воротам «Оттавы». Но гол от Шестёркина – это лишь вопрос времени, это я вам точно говорю. И надо сказать, он не только стремится стать вратарём-бомбардиром, но и умеет блестящим пасом создать отрыв для кого-то форвардов. Более того, уверен, что он лучший распасовщик, нежели 75-80 процентов ребят в нашей команде. Полагаю, никто из нас не будет с этим спорить», – цитирует Строума официальный сайт НХЛ на русском языке.