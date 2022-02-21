Галлан – о броске Шестёркина: больше всех жалел, что шайба не залетела в ворота

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре голкипера Игоря Шестёркина, который чуть не забил в ворота «Оттавы Сенаторз», когда соперник снял вратаря.



«Он делает это, возможно, лучше любого голкипера в лиге. В данном моменте у него было пространство и ему никто не мешал. Даже если бы мы пропустили после проброса, который в итоге случился, никто не сказал бы ему ни слова упрёка. Он выиграл для нас много матчей, мы ему доверяем. Я, откровенно говоря, получил удовольствие от его попытки забить и, наверное, больше всех жалел, что шайба не залетела в ворота.



Игорь был великолепен с первого матча в НХЛ. Он ключевой игрок нашей команды. Когда у нас не идут дела, он способен нас вытащить в одиночку», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

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