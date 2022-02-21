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«Мой друг Слепышев. Не разлей вода теперь». Губерниев опубликовал фото с хоккеистом

«Мой друг Слепышев. Не разлей вода теперь». Губерниев опубликовал фото с хоккеистом
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с нападающим Антоном Слепышевым, который жёстко высказался в адрес критиков команды.

Ранее Губерниев негативно отреагировал на высказывание игрока: «Дорогой хоккеист Слепышев! Отличное выступление! Если бы вы ещё и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было!»

Теперь комментатор под фотографией с игроком написал: «А это мой друг хоккеист Слепышев! Не разлей вода мы теперь! Поддержим наших хоккеистов, они переживают! Полтора часа вместе с парнями провели!»

По ходу турнира Слепышев провёл шесть матчей и набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В финале россияне вели в счёте 1:0 после первого периода, но не удержали победу, пропустив по голу во втором и третьем периодах.

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Губерниев — Слепышеву: если бы вы в хоккее умели так лихо выступать, вам бы цены не было
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