Дементьев – о сборной Финляндии: грамотные руководители, стратегия работы – «на экспорт»

Известный агент и эксперт в области молодёжного хоккея Алексей Дементьев высказался на тему победы сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде в Пекине.



«Молодчики финны, выиграли не просто золото Олимпиады, а устроили праздник всей стране. Очень грамотные руководители хоккея, стратегия работы – «на экспорт», полностью себя оправдывает!» – написал Дементьев в «Твиттере».



Напомним, сборная Финляндии не проиграла ни одного матча на турнире, победив в трёх матчах на групповом этапе и в трёх — в плей-офф. В финальной встрече финны уступали после первого периода со счётом 0:1, но забросили по шайбе во второй и третьей двадцатиминутках и одержали победу.



Ранее финны дважды становились серебряными призёрами Олимпиады и четырежды – бронзовыми.

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