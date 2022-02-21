Галлан – о Панарине: что сказать, он звезда
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением о российском нападающем Артемии Панарине.
«Что сказать, он звезда. Все привыкли к его блестящим передачам, а сегодня он взял, да и вбил в ворота победный гол.
Панарин – важнейшая часть нашей команды», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:1) Артемий отдал результативную передачу и забросил победную шайбу.
В текущем сезоне Панарин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 очков: забросил 14 шайб и отдал 41 результативную передачу.
После 50 игр «Рейнджерс» с 69 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ, отставая на один балл от «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз».
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