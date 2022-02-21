Плющев: Жамнов получил всё, но тренерской работы мы не увидели

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о работе Алексея Жамнова на Олимпиаде.
«Жамнов получил всё, что было нужно для профессиональной работы — месяц перерыва в чемпионате КХЛ, трёхнедельный сбор в Новогорске, обеспечивший преимущество в физподготовке, карт-бланш при выборе помощников.
К сожалению, качественной тренерской работы мы, на мой взгляд, не увидели. Повторюсь, хоккеисты полностью выложились, но спорт – это не армия, тренеры – не командиры, выкладки для победы недостаточно.
О провальной игре большинства и меньшинства в прессе сказано многое. Это результат эксперимента с найденным на бирже североамериканского труда Сергеем Гончаром. Был наслышан о его восьми симпатичных бригадах большинства, молодые журналисты, помнится, аж плакали от восторга. К сожалению, в Пекине мы не увидели даже одной...
И вообще странно, почему при таких тонких центрфорвардах, как Сергей Федоров, Алексей Жамнов и Алексей Кудашов, на большинство штаб поставил защитника…
Штаб Жамнова был собран наспех, из новичков и безработных, странная селекция. Большой игровой багаж штаба сработал, команда пахала, но именно тренерской работы, тренерской энергетики мы увидели мало. Без кардинального усиления здесь не обойтись», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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