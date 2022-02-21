Ковальчук – Плющеву о критике Жамнова: Владимир Анатольевич, браво

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук саркастически ответил на слова заслуженного тренера Владимира Плющева, который раскритиковал главного тренера сборной России Алексея Жамнова за работу на Олимпиаде.

Ковальчук выложил в «сториз» в «Инстаграме» скриншот публикации высказывания Плющева и написал: «Владимир Анатольевич! Браво».

Напомним, ранее Илья Ковальчук не ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры. Специалист готов продолжить работу генменеджером команды Алексея Жамнова.



Сообщалось, что Жамнов будет готовить национальную команду к чемпионату мира – 2022.

На Олимпиаде в Пекине российские хоккеисты заняли второе место, уступив в финале команде Финляндии (1:2). По ходу матча россияне вели со счётом 1:0.