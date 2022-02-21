Ковальчук – Плющеву о критике Жамнова: Владимир Анатольевич, браво
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук саркастически ответил на слова заслуженного тренера Владимира Плющева, который раскритиковал главного тренера сборной России Алексея Жамнова за работу на Олимпиаде.
Ковальчук выложил в «сториз» в «Инстаграме» скриншот публикации высказывания Плющева и написал: «Владимир Анатольевич! Браво».
Напомним, ранее Илья Ковальчук не ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры. Специалист готов продолжить работу генменеджером команды Алексея Жамнова.
Сообщалось, что Жамнов будет готовить национальную команду к чемпионату мира – 2022.
На Олимпиаде в Пекине российские хоккеисты заняли второе место, уступив в финале команде Финляндии (1:2). По ходу матча россияне вели со счётом 1:0.
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