Бирюков: у Яковлева хороший сезон в «Магнитке», его буллит стал самым важным моментом Игр

Двукратный чемпион мира, генеральный директор и главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков оценил выступление капитана магнитогорского «Металлурга» Егора Яковлева в составе олимпийской сборной России на мужском хоккейном турнире в Пекине.
Напомним, что Яковлев единственным из россиян попал в символическую сборную всего турнира, закончил выступление на Олимпиаде с лучшим среди своей команды показателем полезности («+4»), а также забросил важный буллит в полуфинальной игре со Швецией.
«Яковлев – хороший игрок, и он проводит сейчас хороший сезон в Магнитогорске у Ильи Воробьёва. Я читал интервью главного тренера сборной России (Алексея Жамнова – Прим. «Чемпионата»), который сказал, что в серии буллитов бросок Егора был самым ответственным. Ответственность перед всей нашей огромной страной зашкаливала, поэтому можно только догадываться о том, что происходило внутри у Егора в тот момент. И он с этим справился, забив самый важный буллит.
На Олимпиаде это был самый важный момент. Я надолго его запомню, потому что он перевернул всю серию и дал шанс нашей команде продолжить борьбу за выход в финал. Теперь я ассоциирую Яковлева с тем буллитом, да и он сам будет с этим дальше жить. Для него это был большой момент, который дорогого стоит. Не у каждого спортсмена появляется такой шанс, и далеко не все его используют. Яковлев же отлично с этим справился», – сказал Бирюков в интервью «Чемпионату».
- 21 февраля 2022
-
13:52
-
12:22
-
12:10
-
11:44
-
11:04
-
10:54
-
10:43
-
10:26
-
10:05
-
09:51
-
09:42
-
09:16
-
08:34
-
08:01
-
07:43
-
07:19
-
06:48
-
06:47
-
06:37
-
05:37
-
05:19
-
05:01
-
04:57
-
03:31
-
02:29
-
01:46
-
00:52
-
00:39
-
00:13
- 20 февраля 2022
-
23:57
-
23:38
-
23:13
-
22:58
-
22:36
-
22:13