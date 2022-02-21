Бирюков: у Яковлева хороший сезон в «Магнитке», его буллит стал самым важным моментом Игр

Двукратный чемпион мира, генеральный директор и главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков оценил выступление капитана магнитогорского «Металлурга» Егора Яковлева в составе олимпийской сборной России на мужском хоккейном турнире в Пекине.



Напомним, что Яковлев единственным из россиян попал в символическую сборную всего турнира, закончил выступление на Олимпиаде с лучшим среди своей команды показателем полезности («+4»), а также забросил важный буллит в полуфинальной игре со Швецией.



«Яковлев – хороший игрок, и он проводит сейчас хороший сезон в Магнитогорске у Ильи Воробьёва. Я читал интервью главного тренера сборной России (Алексея Жамнова – Прим. «Чемпионата»), который сказал, что в серии буллитов бросок Егора был самым ответственным. Ответственность перед всей нашей огромной страной зашкаливала, поэтому можно только догадываться о том, что происходило внутри у Егора в тот момент. И он с этим справился, забив самый важный буллит.



На Олимпиаде это был самый важный момент. Я надолго его запомню, потому что он перевернул всю серию и дал шанс нашей команде продолжить борьбу за выход в финал. Теперь я ассоциирую Яковлева с тем буллитом, да и он сам будет с этим дальше жить. Для него это был большой момент, который дорогого стоит. Не у каждого спортсмена появляется такой шанс, и далеко не все его используют. Яковлев же отлично с этим справился», – сказал Бирюков в интервью «Чемпионату».

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