Источник: Герман Титов может возглавить рижское «Динамо»
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Главным тренером рижского «Динамо» может стать Герман Титов, работающий ассистентом главного тренера в екатеринбургском «Автомобилисте». Об этом сообщает hokejazinas со ссылкой на подкаст «FaceOff».
56-летний специалист работает в КХЛ восьмой сезон. Также он работал на протяжении трёх с половиной лет в качестве главного тренера.
В качестве главного тренера Титов работал в московском «Спартаке», омском «Авангарде» и челябинском «Тракторе».
В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. В 45 играх команда из Латвии эти набрала 37 очков. К моменту завершения сезона рижане подошли на последней, 12 строчке в таблице Западной конференции.
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