Терещенко: частая смена тренеров мешает сборной России — Жамнов должен работать дальше

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о тренерском штабе сборной России.

«Да можно после каждого неудачного турнира и чемпионата тренера менять. За последние годы сколько тренеров сменилось в сборных: что в молодёжной, что в основной? Такая частая смена тренеров — это просто неправильно и мешает команде планомерно готовиться.



На Олимпиаде не совсем получилось, но Жамнову надо работать с командой дальше. Тренер своё должен отработать. То, что происходило в сборной последнее время — ненормально и неправильно», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, на Олимпиаде Сборная России заняла второе место, уступив в финале команде Финляндии (1:2).