Терещенко: частая смена тренеров мешает сборной России — Жамнов должен работать дальше
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о тренерском штабе сборной России.
«Да можно после каждого неудачного турнира и чемпионата тренера менять. За последние годы сколько тренеров сменилось в сборных: что в молодёжной, что в основной? Такая частая смена тренеров — это просто неправильно и мешает команде планомерно готовиться.
На Олимпиаде не совсем получилось, но Жамнову надо работать с командой дальше. Тренер своё должен отработать. То, что происходило в сборной последнее время — ненормально и неправильно», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, на Олимпиаде Сборная России заняла второе место, уступив в финале команде Финляндии (1:2).
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