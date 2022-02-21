«Металлург» подписал новый контракт с канадским форвардом Карри

Магнитогорский «Металлург» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Джошем Карри.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, контракт подписан до конца сезона-2022/2023.



В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард принял участие в 48 матчах, на его счету 26 (10+16) очков при показателе полезности «+9» и среднем игровом времени в 17 минут и 34 секунды.



Напомним, Карри присоединился к «Металлургу» летом 2021 года.



В 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке магнитогорский клуб сыграет с казахстанским «Барысом». Первая встреча серии состоится во вторник, 1 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 17:00 мск.