«Каролина» — первый клуб в истории НХЛ, забросивший в течение 10 секунд два периода подряд

Вчера, 20 февраля, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Каролина» стала первым клубом в истории лиги, который сумел забросить шайбы в течение первых 10 секунд двух периодов подряд.



На девятой секунде второго периода отличился Джордан Стаал, на девятой секунде третьей 20-минутки — Йеспер Фаст.



Напомним, «Харрикейнз» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции и первую строчку в Столичном дивизионе, имея в своём активе 72 балла после 49 проведённых встреч.