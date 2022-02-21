«Каролина» — первый клуб в истории НХЛ, забросивший в течение 10 секунд два периода подряд
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Вчера, 20 февраля, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Каролина» стала первым клубом в истории лиги, который сумел забросить шайбы в течение первых 10 секунд двух периодов подряд.
На девятой секунде второго периода отличился Джордан Стаал, на девятой секунде третьей 20-минутки — Йеспер Фаст.
Напомним, «Харрикейнз» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции и первую строчку в Столичном дивизионе, имея в своём активе 72 балла после 49 проведённых встреч.
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