Кто лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ на Востоке?

Во вторник, 1 марта, стартует плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором примут участие 16 лучших клубов по итогу досрочно завершившегося регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.
В 1/4 финала в Восточной конференции вышли: «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик», а также «Барыс».
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто лучший тренер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на Востоке?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на Востоке сыграют следующие пары: «Металлург» — «Барыс», «Трактор» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Авангард». Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА в серии со счётом 4-2.
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