М. Третьяк: уверен, что в следующем сезоне «Сочи» будет побеждать гораздо чаще

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк поделился эмоциями от подписания нового контракта с клубом, а также подвёл итоги сезона для сочинцев.



«Очень рад остаться в клубе, который дал мне такой большой толчок в карьере. Приятно играть в Сочи, когда на трибунах много болельщиков, искренне поддерживающих нашу команду. Для меня новый контракт – это огромный стимул расти, развиваться, приносить пользу команде и выходить на новый уровень в игре.



Чем этот сезон запомнится? Непростой сезон. Для всех. Но он позволил мне развиваться и с технической точки зрения, и с ментальной. Я играл рядом с отличным вратарём Магнусом Хелльбергом, у которого многому научился. Было приятно с ним поработать рядом и пообщаться. Магнус – не только большой профессионал, но и очень хороший человек. Да, обидно, что мы не попали в плей-офф, но что поделаешь? Это спорт, это жизнь. Мы должны сделать правильные выводы, чтобы в будущем играть сильнее. Дальше – больше.



Стараюсь развиваться и идти вперёд. Не скрою: всегда хочется большего. Но что есть, то есть. Я не тот человек, который будет довольствоваться малым. Буду расти, развиваться вместе с тренерским штабом и всей командой. У нас у всех впереди очень много работы. Я – оптимист, всё будет хорошо.



Какая была первая реакция на новость о том, что КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат? Как любому хоккеисту, мне хочется играть. И играть как можно больше. Тем более что в этом сезоне я провёл меньше матчей, чем в предыдущем. Поэтому было обидно, что сезон не доиграли. Я точно не наигрался. Но что делать? Ситуация везде непростая, здоровье людей всё равно важнее. Это было решение лиги, которое мы приняли.



Каким «Сочи» будет в следующем сезоне? Пока трудно сказать. Я хочу, чтобы большинство парней остались в команде. У нас очень хороший коллектив. Но сейчас не знаю, у кого какие планы. Уверен только в одном: в следующем сезоне мы будем побеждать гораздо чаще», — цитирует Третьяка пресс-служба клуба.