Третьяк: финны выиграли заслуженно. У них было больше моментов, мы уступили по броскам

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал игру национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Жамнов говорил, что с учётом размера площадок было больше борьбы. Это могло повлиять на игру команды в атаке? Лучше об этом спросить у тренера. Единственное, многие специалисты отмечали, что вход в зону у нашей команды был немножко простоват. Вбрасывали в зону как канадцы, и там завязывалась борьба. Это очень много сил забирает у игроков.
А ведь у лучших образцов сборной СССР и России было по-другому – мы входили в чужую зону через пас, с поддержкой вдвоём-втроём. Именно так сейчас играют в НХЛ. Я внимательно слежу за североамериканской лигой и вижу, что там тренеры взяли всё лучшее из хоккейных, тактических наработок. В том числе у России. В том числе то, что связано с игрой в атаке.
В атаке в игре с финнами у нас были проблемы? Там у нас было меньше голевых моментов, чем у финнов. Посчитайте, сколько у нас, сколько у них. И в том, что финны забили только две шайбы, исключительно заслуга нашего вратаря и самоотверженных защитников. Мы даже по броскам проиграли, поэтому финны заслуженно победили», – цитирует Третьяка ТАСС.
- 21 февраля 2022
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