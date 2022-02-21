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«Оттава» не обменяет российского защитника Зуба в дедлайн НХЛ

«Оттава» не обменяет российского защитника Зуба в дедлайн НХЛ
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб не будет обменян клубом в дедлайн Национальной хоккейной лиги, сообщает Ottawa Sun.

Генеральный менеджер канадского клуба Пьер Дорион сообщил, что хоккеист останется в команде.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Зуб принял участие в 49 матчах, в которых набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+4». Контракт россиянина с «Сенаторз» истекает летом 2024 года. Зуб зарабатывает $ 2,5 млн в год в среднем.

В настоящий момент «Оттава» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 балл после 49 проведённых матчей. В следующей встрече подопечные Ди Джея Смита сыграют дома с «Миннесотой Уайлд» (23 февраля, начало — в 3:00 мск).

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