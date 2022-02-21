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Крикунов ответил на вопрос о завершении тренерской карьеры

Крикунов ответил на вопрос о завершении тренерской карьеры
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Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, собирается ли завершать тренерскую карьеру после досрочного окончания текущего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Желание и силы работать дальше есть. Я пока в Риге, но на днях прилечу в Москву. Глупость большая, что КХЛ досрочно завершила чемпионат. Шведы, чехи, финны — все играют. У меня часть команды разъехалась по разным лигам. Все хотят играть», — приводят слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 71-летний специалист возглавил рижское «Динамо» в ноябре 2021 года. Латвийский клуб не сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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