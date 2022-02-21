Крикунов ответил на вопрос о завершении тренерской карьеры
Поделиться
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, собирается ли завершать тренерскую карьеру после досрочного окончания текущего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Желание и силы работать дальше есть. Я пока в Риге, но на днях прилечу в Москву. Глупость большая, что КХЛ досрочно завершила чемпионат. Шведы, чехи, финны — все играют. У меня часть команды разъехалась по разным лигам. Все хотят играть», — приводят слова Крикунова «РИА Новости Спорт».
Напомним, 71-летний специалист возглавил рижское «Динамо» в ноябре 2021 года. Латвийский клуб не сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
19:54
-
19:46
-
19:35
-
19:20
-
18:59
-
18:40
-
18:29
-
17:55
-
17:25
-
17:00
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:57
-
15:37
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
13:52
-
12:22
-
12:10
-
11:44
-
11:04
-
10:54
-
10:43
-
10:26
-
10:05
-
09:51
-
09:42
-
09:16
-
08:34
-
08:01
-
07:43
-
07:19
-
06:48
Партнерский контент