Крикунов ответил на вопрос о завершении тренерской карьеры

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, собирается ли завершать тренерскую карьеру после досрочного окончания текущего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.



«Желание и силы работать дальше есть. Я пока в Риге, но на днях прилечу в Москву. Глупость большая, что КХЛ досрочно завершила чемпионат. Шведы, чехи, финны — все играют. У меня часть команды разъехалась по разным лигам. Все хотят играть», — приводят слова Крикунова «РИА Новости Спорт».



Напомним, 71-летний специалист возглавил рижское «Динамо» в ноябре 2021 года. Латвийский клуб не сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.