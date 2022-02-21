Чибисов: медаль Олимпиады — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов по прилёте в Москву поделился эмоциями от завоевания серебряной медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Медаль — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума. Мы верили, что сможем порадовать Россию и закончить Игры золотом. Но очень приятно, что нас так встречают», — передаёт слова Чибисова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сборная России заняла на Олимпийских играх второе место, в финальном матче уступив Финляндии со счётом 1:2. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступили Чехии в овертайме (5:6, ОТ). Российская команда попала напрямую в 1/4 финала, где обыграла Данию (3:1). В полуфинале Россия в серии буллитов переиграла Швецию (2:1, бул.).
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане (Италия).
- 21 февраля 2022
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