«Мы не проиграли, а выиграли второе место». Никишин — о серебре на Олимпиаде в Пекине

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин поделился эмоциями от завоевания серебряных медалей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«У меня пока только положительные впечатления. Думаю, останутся такими. Мы не проиграли, а выиграли второе место, для меня это был важнейший турнир. Я доволен. Спартаковец Йори Лехтеря, думаю, за нас болел. Мы с ним обсудим этот вопрос (улыбается).
Когда молодым доверяют, ты чувствуешь это и стараешься прогрессировать. Это возможность показать себя. Надеюсь, оправдали доверие. Момент со Слепышевым не обсуждали, ну написал и написал, а ему ответили. Кто-то обращает внимание на записи в комментариях, кто-то нет.
Для меня всё это грандиозно. Идёшь, все узнают, просят автограф, сфотографироваться. Я молодой и люблю всё это», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 февраля 2022
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