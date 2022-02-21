Ковальчук — об ОИ: все очень разочарованы. Пока не хочу говорить, останусь ли в сборной

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал итоги Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) для национальной команды.



«Как оценю турнир? Все очень разочарованы, ставили совсем другие цели. Будем делать выводы и двигаться дальше.



Когда будет ясно, останусь ли в сборной? Пока ничего не хочу об этом говорить. Ничего не жду. Тренерский штаб точно остаётся, Алексей Юрьевич со своей командой вместе будут работать. По поводу меня решение будет потом. Сейчас не хочу делать каких-то выводов. Огромное спасибо всем ребятам, проделали огромную работу в этих условиях, было непросто. Сравниваю с 2018 годом. Когда мы готовились перед Кореей, у нас всё равно были выходные, могли видеть свои семьи. Сейчас были совсем другие условия.



Насколько приятно внимание, которое было при встрече? Очень приятно. Даже детишки из Хабаровска прилетели, хоккейная команда», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.