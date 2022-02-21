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Ковальчук — о реакции Слепышева: всем людям, кто за нас «переживал», огромного здоровья

Ковальчук — о реакции Слепышева: всем людям, кто за нас «переживал», огромного здоровья
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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал пост форварда национальной команды Антона Слепышева после финального матча на Олимпийских играх с Финляндией (1:2).

«Это его мнение. Он сказал, что думает. Ничего ему не говорил по этому поводу. Была такая ситуация вокруг команды, все это понимают. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, на групповом этапе подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступили Чехии в овертайме (5:6, ОТ). Российская команда попала напрямую в 1/4 финала, где обыграла Данию (3:1). В полуфинале Россия в серии буллитов переиграла Швецию (2:1, бул.).

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