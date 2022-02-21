Жамнов: конечно, хотели привезти золото Олимпиады. Постараемся выиграть чемпионат мира

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов подвёл итоги выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о задачах на чемпионат мира 2022 года.
«Конечно, мы хотели привезти золото. Но получилось как получилось. Есть над чем работать. Будем двигаться дальше. Постараемся привезти золото с чемпионата мира.
Две Олимпиады – два финала? Да. Это говорит о том, что и федерация, и наш хоккей развиваются. Но надо делать правильные выводы, раз мы не выиграли два золота подряд. Посмотрим, надеюсь, всё будет нормально и в дальнейшем мы будем только радовать болельщиков», – сказал Жамнов в прямом эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, в финале сборная России уступила Финляндии со счётом 1:2 и завоевала серебряные медали.
- 21 февраля 2022
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