Жамнов: конечно, хотели привезти золото Олимпиады. Постараемся выиграть чемпионат мира

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов подвёл итоги выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о задачах на чемпионат мира 2022 года.



«Конечно, мы хотели привезти золото. Но получилось как получилось. Есть над чем работать. Будем двигаться дальше. Постараемся привезти золото с чемпионата мира.



Две Олимпиады – два финала? Да. Это говорит о том, что и федерация, и наш хоккей развиваются. Но надо делать правильные выводы, раз мы не выиграли два золота подряд. Посмотрим, надеюсь, всё будет нормально и в дальнейшем мы будем только радовать болельщиков», – сказал Жамнов в прямом эфире телеканала «Россия 24».



Напомним, в финале сборная России уступила Финляндии со счётом 1:2 и завоевала серебряные медали.