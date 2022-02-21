НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх лучших игроков прошедшей недели.



Первое место занял нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм. Он сумел заработать 8 (4+4) очков в трёх матчах с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2), «Анахайм Дакс» (6:2) и «Сиэтл Кракен» (2:1).



Вторую строчку занял защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад. Он забросил три шайбы и отдал три голевые передачи в матчах с «Каролиной Харрикейнз» (3:2, ОТ), «Миннесотой Уайлд» (6:2) и «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).



Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер стал третьей звездой недели. В трёх встречах с «Колорадо Эвеланш» (4:1), «Чикаго Блэкхоукс» (1:0, бул.) и «Аризоной Койотс» (1:3) он отразил 97,2% бросков при коэффициенте надёжности 0,98.