НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх лучших игроков прошедшей недели.
Первое место занял нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм. Он сумел заработать 8 (4+4) очков в трёх матчах с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2), «Анахайм Дакс» (6:2) и «Сиэтл Кракен» (2:1).
Вторую строчку занял защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад. Он забросил три шайбы и отдал три голевые передачи в матчах с «Каролиной Харрикейнз» (3:2, ОТ), «Миннесотой Уайлд» (6:2) и «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).
Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер стал третьей звездой недели. В трёх встречах с «Колорадо Эвеланш» (4:1), «Чикаго Блэкхоукс» (1:0, бул.) и «Аризоной Койотс» (1:3) он отразил 97,2% бросков при коэффициенте надёжности 0,98.
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