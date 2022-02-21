Чернышенко: считаю, что сборная России по хоккею всё равно победила на Олимпийских играх

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Я болел, конечно, за хоккей, и я считаю, что наши победили всё равно — по мастерству, по профессионализму. Для нас это всё равно высшая награда. И ничего, что это серебряная медаль — для нас она высшей пробы. Ребята бились до конца, никто не может их упрекнуть, что они где-то смалодушничали», — сказал Чернышенко в прямом эфире телеканала «Россия 24».



Напомним, сборная России заняла на Олимпийских играх второе место, в финальном матче уступив Финляндии со счётом 1:2. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступили Чехии в овертайме (5:6, ОТ). Российская команда попала напрямую в 1/4 финала, где обыграла Данию (3:1). В полуфинале Россия в серии буллитов переиграла Швецию (2:1, бул.).