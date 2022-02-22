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«Калгари» одержал 10-ю домашнюю победу подряд и повторил рекорд франшизы

«Калгари» одержал 10-ю домашнюю победу подряд и повторил рекорд франшизы
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В ночь с 21 на 22 февраля мск на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2022, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Монахан (Манджапане, Ханифин) – 21:07 (5x4)   1:1 Тонинато (Пионк, Диллон) – 27:39 (5x5)   2:1 Линдхольм (Годро) – 59:13 (5x5)   3:1 Тоффоли (Баклунд, Коулман) – 59:49 (en)

В составе «Калгари» по голу забили Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Тайлер Тоффоли. Единственную шайбу «Виннипега» забросил Доминик Тонинато.

Для «Калгари Флэймз» эта победа стала десятой домашней победой кряду. Таким образом, команда повторила собственный рекорд. Дважды в истории клуба «Калгари» выигрывал десять матчей подряд на своём льду – в сезоне 1978/1979 и в сезоне 2016/2017. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations. Последний раз «Флэймз» проигрывали дома 14 января – тогда команда уступила «Оттаве Сенаторз» со счётом 1:4.

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