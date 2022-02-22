«Калгари» одержал 10-ю домашнюю победу подряд и повторил рекорд франшизы

В ночь с 21 на 22 февраля мск на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В составе «Калгари» по голу забили Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Тайлер Тоффоли. Единственную шайбу «Виннипега» забросил Доминик Тонинато.

Для «Калгари Флэймз» эта победа стала десятой домашней победой кряду. Таким образом, команда повторила собственный рекорд. Дважды в истории клуба «Калгари» выигрывал десять матчей подряд на своём льду – в сезоне 1978/1979 и в сезоне 2016/2017. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations. Последний раз «Флэймз» проигрывали дома 14 января – тогда команда уступила «Оттаве Сенаторз» со счётом 1:4.