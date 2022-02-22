Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может вернуться на лёд в матче с «Филадельфией Флайерз».
«Влади сегодня выглядел хорошо, и я ожидаю, что он примет участие в следующем матче», – цитирует главного тренера «Сент-Луиса» Крэйга Берюбе официальная русская версия сайта НХЛ.
Тарасенко уже пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» из-за травмы, полученной во встрече с «Монреаль Канадиенс».
Напомним, в текущем сезоне Тарасенко провёл 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 45 очков: забросил 18 шайб и отдал 27 результативных передач. «Сент-Луис» после 49 матчей занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 64 балла. Возглавляет таблицу «Колорадо», у которого 76 очков после 50 встреч.
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