Василий Подколзин забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Сиэтл Кракен».



На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.



На 37-й минуте российский нападающий Василий Подколзин вывел свою команду вперёд. Ассистировали россиянину Куинн Хьюз и Эллиас Петтерссон.



Ранее у хозяев на 1-й минуте счёт в матче открыл Тайлер Мотт, а вторую для команды шайбу забросил Трэвис Хэмоник на 24-й минуте.



У гостей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн на 4-й минуте и Марк Джордано на 15-й минуте.



В текущем регулярном чемпионате Подколзин принял участие в 49 матчах, набрав в них 13 (8+5) очков при показателе полезности «+6». «Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Запада, у команды 52 очка после 51 матча.

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