Василий Подколзин забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Сиэтл Кракен».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.
На 37-й минуте российский нападающий Василий Подколзин вывел свою команду вперёд. Ассистировали россиянину Куинн Хьюз и Эллиас Петтерссон.
Ранее у хозяев на 1-й минуте счёт в матче открыл Тайлер Мотт, а вторую для команды шайбу забросил Трэвис Хэмоник на 24-й минуте.
У гостей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн на 4-й минуте и Марк Джордано на 15-й минуте.
В текущем регулярном чемпионате Подколзин принял участие в 49 матчах, набрав в них 13 (8+5) очков при показателе полезности «+6». «Ванкувер» занимает 12-е место в таблице Запада, у команды 52 очка после 51 матча.
- 22 февраля 2022
-
07:57
-
06:41
-
06:20
-
06:10
-
05:45
-
05:23
-
04:23
-
01:59
- 21 февраля 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
22:33
-
21:57
-
21:52
-
21:12
-
20:51
-
20:43
-
20:31
-
20:27
-
20:19
-
20:13
-
19:54
-
19:46
-
19:35
-
19:20
-
18:59
-
18:40
-
18:29
-
17:55
-
17:25
-
17:00
-
16:40
-
16:15
-
16:12