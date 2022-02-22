Светлов: при всём уважении к финскому стилю нам нужно развивать свои хоккейные традиции

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением об игровом стиле сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Сегодня многие восхищаются сборной Финляндии, которая благодаря строгой игре в обороне и эффективным выходам в контратаку завоевала олимпийское золото. В принципе в этом же стиле в Пекине сыграла и наша сборная, результат — серебро, которое вряд ли сделало страну полностью счастливой. Тем более что именно наша команда ехала в Китай в звании олимпийского чемпиона.
При всём уважении к финскому стилю нам, наверное, нужно развивать свои хоккейные традиции, а не брать пример с соседей. Тем более что копия всегда хуже оригинала, что и подтвердили Игры. В этом, на мой взгляд, один из уроков Олимпиады.
Отечественный хоккей всегда отличался именно акцентом на нападение, и в сборной СССР, и в московском «Динамо» на тренировках львиную долю времени уделяли атакующим действиям. Да, современный хоккей перешёл на маленькие площадки, упростился, стал более силовым, но он является остроатакующим — таким, который исторически соответствует нашему стилю.
Кстати, в Пекине в плане зрелищности выделялись не финны, а американцы и канадцы, именно они искали счастья в нападении.
На нас давил результат, в каких-то моментах это сковывало команду, которая тем не менее показала характер. Беспокоит то, что финский стиль становится всё более популярным у нас в КХЛ. Многие клубы упрощают игру, действуют от обороны. Есть контраст с НХЛ, в которой культ атакующего хоккея.
В чём ещё уроки хоккейного Пекина? Первый сигнал — нам надо стремиться к более атакующему хоккею. Второй — больше доверять молодёжи. Посмотрите, лучшим снайпером турнира стал 17-летний словак Слафковски. При этом до Пекина, если правильно понимаю, выше котировался наш Матвей Мичков, но мы всё-таки не рискнули и не взяли его в Китай.
В прессе видел заключение о том, что Олимпиады любят молодых. Полностью с ним согласен. В Пекине мы не увидели Мичкова, зато выстрелил Арсений Грицюк. Кстати, в атакующих системах молодые растут намного быстрее, чем в оборонительных, это аксиома», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.
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